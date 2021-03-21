Игорь Терехов поздравил работников ЖКХ с их профессиональным праздником

Слова благодарности исполняющий обязанности Харьковского городского головы опубликовал в своем телеграмм-канале.
"Сегодня профессиональный праздник у тех, кто обеспечивает комфорт в наших домах, дворах, улицах, парках и скверах. Официально праздник у работников ЖКХ, а по-человечески - у тех, кто встает порой еще до восхода солнца и метет, убирает за нами, наводит красоту в городе и чистоту в наших подъездах. У тех, чей труд тяжел и неблагодарен, но без кого наш Харьков не был бы таким красивым и чистым городом.
Преклоняюсь перед ними всеми - а это тысячи простых харьковчан, влюбленных в свой город.
С праздником вас! И спасибо вам за то, что вы делаете для нашего любимого Харькова", - отметил Игорь Терехов.
День хорош для налаживания семейных отношений, планирования и организации любых мероприятий. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно в третье воскресенье марта в Украине отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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