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21.03.2021  19:43   

Игорь Терехов поздравил работников ЖКХ с их профессиональным праздником

Слова благодарности исполняющий обязанности Харьковского городского головы опубликовал в своем телеграмм-канале.


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"Сегодня профессиональный праздник у тех, кто обеспечивает комфорт в наших домах, дворах, улицах, парках и скверах. Официально праздник у работников ЖКХ, а по-человечески - у тех, кто встает порой еще до восхода солнца и метет, убирает за нами, наводит красоту в городе и чистоту в наших подъездах. У тех, чей труд тяжел и неблагодарен, но без кого наш Харьков не был бы таким красивым и чистым городом.

Преклоняюсь перед ними всеми - а это тысячи простых харьковчан, влюбленных в свой город.

С праздником вас! И спасибо вам за то, что вы делаете для нашего любимого Харькова", - отметил Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, жкх, праздник
 
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