Главная Новости Власть Игорь Терехов поздравил с наступающим профессиональным праздником работников ЖКХ Новобаварского и Холодногорского районов
18.03.2021  18:59   

Игорь Терехов поздравил с наступающим профессиональным праздником работников ЖКХ Новобаварского и Холодногорского районов

Мероприятие по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения прошло сегодня, 18 марта 2021 года, в Администрации Холодногорского района.


//city.kharkov.ua
«Вы создаете комфортную и уютную среду, предоставляете харьковчанам качественные услуги. Важно, чтобы человек, придя домой, заходил в хорошо, подчеркиваю, хорошо отремонтированный подъезд, поднимался на этаж в отремонтированном лифте, чтобы в его доме было тепло. Все это делаете вы. Особые слова благодарности нашим дворовым рабочим, которые в любую погоду приводят в порядок наши дворы - чистят снег, подметают листья. Я безмерно благодарен всем вам за чистый город Харьков. Желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья, хорошей зарплаты и хороших отношений в семье. С праздником!» - сказал Игорь Терехов.
 
По случаю профессионального праздника секретарь городского совета вручил Благодарности городского головы работникам коммунальных предприятий «Жилкомсервис», «Дорремстрой», «Горсвет», «Харьковводоканал», «Харьковзеленстрой», «Харьковгорлифт» и др.
 
После церемонии награждения в актовом зале Администрации Холодногорского района прошел концерт. 
 
Отметим, что День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается в Украине в третье воскресенье марта, в этом году - 21 марта. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков
 
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