18.03.2021 18:31

Игорь Терехов поздравил работников ЖКХ с наступающим профессиональным праздником (ФОТО)

Церемония награждения по случаю Дня работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания прошла сегодня, 18 марта 2021 года, в малом зале Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

С наступающим профессиональным праздником представителей сферы поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

За многолетний плодотворный труд и по случаю профессионального праздника Игорь Терехов вручил сотрудникам различных предприятий и учреждений города Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – это артерия жизни любого города, тем более такого большого, как Харьков. Я очень благодарен вам за ваш нелегкий труд. Вы всегда находитесь на передовой. Поверьте, я искренне ценю все то, что вы делаете для города Харькова и каждой харьковской семьи. Я вижу, как вы ежедневно трудитесь на благо родного Харькова от души. Спасибо вам за это. В преддверии вашего профессионального праздника хочу вам пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, улыбок на лицах и всего самого наилучшего», - сказал Игорь Терехов.