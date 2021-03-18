Главная Новости Власть Игорь Терехов поздравил работников ЖКХ с наступающим профессиональным праздником (ФОТО)
18.03.2021  18:31   

Игорь Терехов поздравил работников ЖКХ с наступающим профессиональным праздником (ФОТО)

Церемония награждения по случаю Дня работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания прошла сегодня, 18 марта 2021 года, в малом зале Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
С наступающим профессиональным праздником представителей сферы поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. 
 
За многолетний плодотворный труд и по случаю профессионального праздника Игорь Терехов вручил сотрудникам различных предприятий и учреждений города Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы. 
 
«Жилищно-коммунальное хозяйство – это артерия жизни любого города, тем более такого большого, как Харьков. Я очень благодарен вам за ваш нелегкий труд. Вы всегда находитесь на передовой. Поверьте, я искренне ценю все то, что вы делаете для города Харькова и каждой харьковской семьи. Я вижу, как вы ежедневно трудитесь на благо родного Харькова от души. Спасибо вам за это. В преддверии вашего профессионального праздника хочу вам пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, улыбок на лицах и всего самого наилучшего», - сказал Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, праздник, работники жкх, коммунальщики
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.03 Власть Игорь Терехов поздравил с наступающим профессиональным праздником работников ЖКХ Новобаварского и Холодногорского районов 18.03 Образование Игорь Терехов принял участие в торжествах, посвященных 150-летию Фармуниверситета (ФОТО) 18.03 Образование Игорь Терехов предложил бизнесу помочь школам, обновив классные кабинеты за свои деньги
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 