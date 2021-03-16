Главная Новости Власть Игорь Терехов: От продажи здания 19-й поликлиники харьковчане не пострадают
16.03.2021  19:49   

Игорь Терехов: От продажи здания 19-й поликлиники харьковчане не пострадают

Медицинские работники, которые работают в городской поликлинике №19, и жители района, которых она обслуживает, не пострадают от продажи здания на аукционе.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 16 марта 2021 года, заявил журналистам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. 
 
«Я хочу вам напомнить историю, которая произошла. Одно из подразделений концерна «АВЭК», собственником которого является народный депутат Фельдман, в свое время выкупило это помещение и позже заложило его в банк. Полученные кредитные ресурсы не были возвращены, поэтому государственный банк выставил помещение 19-й поликлиники на торги», - объяснил Игорь Терехов. 
 
Он отметил, что в настоящее время в поликлинике обслуживаются 28 тыс. пациентов и работают 160 медицинских сотрудников, однако продажа здания поликлиники на них повлиять не должна. 
 
«У нас налажен полный конструктив с «Укргазбанком», в залоге у которого находится это помещение. Готовим договор аренды с банком. Мы не можем выкупить это помещение, потому что цена на торгах баснословная. Поэтому если собственник поменяется, будем разговаривать о продлении договора аренды. Если нам откажут, переведем всех сотрудником и людей, которые обслуживаются в этой поликлинике, в ближайшие амбулатории. Ни жители района, ни медицинские сотрудники не пострадают», - отметил Игорь Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 19-я поликлиника, харьков, продажа здания
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Власть Игорь Терехов: Приоритеты работы городской власти остаются прежними 16.03 Власть Игорь Терехов проинспектировал ход ремонтных работ в пострадавшем от пожара доме на Гагарина 16.03 Власть Игорь Терехов поздравил женщин-ветеранов с праздником весны
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 