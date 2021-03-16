16.03.2021 19:49

Игорь Терехов: От продажи здания 19-й поликлиники харьковчане не пострадают

Медицинские работники, которые работают в городской поликлинике №19, и жители района, которых она обслуживает, не пострадают от продажи здания на аукционе.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 16 марта 2021 года, заявил журналистам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Я хочу вам напомнить историю, которая произошла. Одно из подразделений концерна «АВЭК», собственником которого является народный депутат Фельдман, в свое время выкупило это помещение и позже заложило его в банк. Полученные кредитные ресурсы не были возвращены, поэтому государственный банк выставил помещение 19-й поликлиники на торги», - объяснил Игорь Терехов.

Он отметил, что в настоящее время в поликлинике обслуживаются 28 тыс. пациентов и работают 160 медицинских сотрудников, однако продажа здания поликлиники на них повлиять не должна.

«У нас налажен полный конструктив с «Укргазбанком», в залоге у которого находится это помещение. Готовим договор аренды с банком. Мы не можем выкупить это помещение, потому что цена на торгах баснословная. Поэтому если собственник поменяется, будем разговаривать о продлении договора аренды. Если нам откажут, переведем всех сотрудником и людей, которые обслуживаются в этой поликлинике, в ближайшие амбулатории. Ни жители района, ни медицинские сотрудники не пострадают», - отметил Игорь Терехов.