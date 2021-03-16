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16.03.2021  18:25   

Игорь Терехов: Приоритеты работы городской власти остаются прежними

Приоритеты, выбранные для работы городской власти Харькова более 10 лет назад, остаются неизменными.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы  Игорь Терехов, отвечая на вопрос журналистов о том, изменятся ли направления работы городской власти после ухода из жизни Геннадия Кернеса.
 
«Курс, который мы развивали вместе с Геннадием Кернесом, продолжается в городе Харькове и сейчас. Приоритетом работы является прежде всего жилищно-коммунальное хозяйство. Это благоустройство так называемых спальных районов, ремонты подъездов и внутриквартальных дорог, подготовка города к следующему отопительному сезону. Еще одним приоритетным направлением я вижу развитие транспортной инфраструктуры. Для нас это архиважно. Однако самым злободневным вопросом, наверное, остается система здравоохранения, которая сегодня подлежит реанимации», - сообщил Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, кернес, харьков, приоритеты
 
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