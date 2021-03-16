16.03.2021 18:25

Игорь Терехов: Приоритеты работы городской власти остаются прежними

Приоритеты, выбранные для работы городской власти Харькова более 10 лет назад, остаются неизменными.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, отвечая на вопрос журналистов о том, изменятся ли направления работы городской власти после ухода из жизни Геннадия Кернеса.

«Курс, который мы развивали вместе с Геннадием Кернесом, продолжается в городе Харькове и сейчас. Приоритетом работы является прежде всего жилищно-коммунальное хозяйство. Это благоустройство так называемых спальных районов, ремонты подъездов и внутриквартальных дорог, подготовка города к следующему отопительному сезону. Еще одним приоритетным направлением я вижу развитие транспортной инфраструктуры. Для нас это архиважно. Однако самым злободневным вопросом, наверное, остается система здравоохранения, которая сегодня подлежит реанимации», - сообщил Игорь Терехов.