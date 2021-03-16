Главная Новости Власть Игорь Терехов проинспектировал ход ремонтных работ в пострадавшем от пожара доме на Гагарина
16.03.2021  17:59   

Игорь Терехов проинспектировал ход ремонтных работ в пострадавшем от пожара доме на Гагарина

Пострадавший от пожара дом по проспекту Гагарина, 165/2. приводят в порядок


//city.kharkov.ua
Исолняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что все коммуникации в доме восстановлены, и сейчас коммунальные службы непосредственно выполняют ремонтные работы по устранению последствий пожара.
 
«Уже выполнены ремонтные ремонты по подъезду, по подключению электроэнергии, подаче водоснабжения и обеспечению теплом. Еще многое предстоит сделать. Сейчас ведутся работы в квартирах. При тушении пожара было большое залитие, и в плитах перекрытия еще находится вода. Когда все высохнет, будет выполнен полный комплекс работ. Мы поставили перед собой задачу закончить ремонт к 1 июля. Необходимые средства для этого будут выделены», - сообщил Игорь Терехов.
 
Он также отметил, что практически все жильцы, которым город предоставил бесплатное жилье в коммунальной гостинице, уже вернулись в свои квартиры. Всем пострадавшим в пожаре из городского бюджета была выделена материальная помощь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, пожар на гагарина, харьков
 
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