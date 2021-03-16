16.03.2021 17:59

Игорь Терехов проинспектировал ход ремонтных работ в пострадавшем от пожара доме на Гагарина

Пострадавший от пожара дом по проспекту Гагарина, 165/2. приводят в порядок



//city.kharkov.ua

Исолняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что все коммуникации в доме восстановлены, и сейчас коммунальные службы непосредственно выполняют ремонтные работы по устранению последствий пожара.

«Уже выполнены ремонтные ремонты по подъезду, по подключению электроэнергии, подаче водоснабжения и обеспечению теплом. Еще многое предстоит сделать. Сейчас ведутся работы в квартирах. При тушении пожара было большое залитие, и в плитах перекрытия еще находится вода. Когда все высохнет, будет выполнен полный комплекс работ. Мы поставили перед собой задачу закончить ремонт к 1 июля. Необходимые средства для этого будут выделены», - сообщил Игорь Терехов.

Он также отметил, что практически все жильцы, которым город предоставил бесплатное жилье в коммунальной гостинице, уже вернулись в свои квартиры. Всем пострадавшим в пожаре из городского бюджета была выделена материальная помощь.