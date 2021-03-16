16.03.2021 17:12

Игорь Терехов поздравил женщин-ветеранов с праздником весны

Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня состоялось сегодня, 16 марта 2021 года, в Муниципальном центре культуры и аматорского мастерства.



//city.kharkov.ua

Активисток общественных ветеранских организаций города Харькова с праздником весны поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что во многом благодаря их ежедневному труду Харьков стал таким успешным городом.

«Для нас очень важно, чтобы тот опыт, который есть у ветеранов, передавался будущим поколениям. Эти люди – настоящие харьковчане. Они очень многое сделали для развития города. На их плечах строился и возрождался город Харьков, за что мы им всегда будем благодарны. Их бесценный опыт обязательно должен быть перенят будущими поколениями, чтобы город продолжал развиваться и быть успешным», - сказал после мероприятия Игорь Терехов.

Как сообщил глава Харьковской городской организации ветеранов Украины Борис Котенко, большинство первичных ветеранских организаций города возглавляют женщины. Так, в городе насчитывается 263 первичные организации ветеранов, и большинство этих организаций (80%) возглавляют женщины. Также среди 51 председателя комитетов, комиссий и центров ветеранов почти половина (45%) - женщины.

«Вся наша ветеранская организация держится на хрупких женских плечах. Мы очень довольны, что у нас такие женщины. Даже в таком преклонном возрасте они проявляют высокую активность, а самое главное - помогают людям», - отметил Борис Котенко.

В ходе мероприятия секретарь горсовета вручил активным участницам ветеранских организаций Благодарности городского головы. На концерте выступили творческие коллективы общественных ветеранских организаций, национально-культурных объединений и солисты Ассоциации деятелей эстрадного искусства Украины.