Названы сроки выборов мэра Харькова

Внеочередные выборы мэра Харькова состоятся осенью 2021 года.
Такое решение было принято 16 марта на заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Микиша.
По его словам, вопрос о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы приняли единогласно.
"Завтра Комитет и после - рассмотрение Верховной Радой Украины", - уточнил народный избранник.
После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса полномочия городского головы исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
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