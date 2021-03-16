16.03.2021 15:04

Названы сроки выборов мэра Харькова

Внеочередные выборы мэра Харькова состоятся осенью 2021 года.



Фото: Дмитрий Микиша

Такое решение было принято 16 марта на заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Микиша.

По его словам, вопрос о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы приняли единогласно.



"Завтра Комитет и после - рассмотрение Верховной Радой Украины", - уточнил народный избранник.



После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса полномочия городского головы исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.