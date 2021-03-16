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16.03.2021  15:04   

Названы сроки выборов мэра Харькова

Внеочередные выборы мэра Харькова состоятся осенью 2021 года.


Фото: Дмитрий Микиша

Такое решение было принято 16 марта на заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Микиша.

По его словам, вопрос о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы приняли единогласно.

"Завтра Комитет и после - рассмотрение Верховной Радой Украины", - уточнил народный избранник.

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса полномочия городского головы исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Источник:   Апостроф
 Тэги:  выборы, харьков, выборы 2021
 
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