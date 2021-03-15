15.03.2021 18:41

Игорь Терехов дал поручение обустроить Петренковское водохранилище

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил сегодня, 15 марта 2021 года, после рабочего совещания.



//city.kharkov.ua

Петренковское водохранилище и часть примыкающей к нему территории планируют благоустроить в 2021 году.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что на протяжении долгого времени этот объект находился на балансе частной фирмы и недавно был передан в коммунальную собственность города.

«С просьбой о благоустройстве этой территории ко мне на одной из встреч обратились жители Немышлянского района. Сегодня я дал поручение нашему КП «Харьковзеленстрой», на балансе которого сейчас находится этот объект, в первую очередь обустроить источник и ведущие к нему дорожки.

Понятное дело, что в этом году мы не сможем сделать полное благоустройство Петренковского водохранилища, поэтому будем приводить его в порядок частями. Уже к этому летнему сезону планируем благоустроить одну пляжную зону для отдыха, чтобы люди могли приходить туда и получать удовольствие от проведенного на берегу водохранилища времени», - сообщил Игорь Терехов.