Главная Новости Власть Игорь Терехов дал поручение обустроить Петренковское водохранилище
15.03.2021  18:41   

Игорь Терехов дал поручение обустроить Петренковское водохранилище

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил сегодня, 15 марта 2021 года, после рабочего совещания.


//city.kharkov.ua
Петренковское водохранилище и часть примыкающей к нему территории планируют благоустроить в 2021 году.
 
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что на протяжении долгого времени этот объект находился на балансе частной фирмы и недавно был передан в коммунальную собственность города.
 
«С просьбой о благоустройстве этой территории ко мне на одной из встреч обратились жители Немышлянского района. Сегодня я дал поручение нашему КП «Харьковзеленстрой», на балансе которого сейчас находится этот объект, в первую очередь обустроить источник и ведущие к нему дорожки.
 
Понятное дело, что в этом году мы не сможем сделать полное благоустройство Петренковского водохранилища, поэтому будем приводить его в порядок частями. Уже к этому летнему сезону планируем благоустроить одну пляжную зону для отдыха, чтобы люди могли приходить туда и получать удовольствие от проведенного на берегу водохранилища времени», - сообщил Игорь Терехов. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, петренки, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 ЖКХ Игорь Терехов: Хочется видеть город чистым после зимы (ФОТО)   14.03 Власть Игорь Терехов принял участие в масленичных гуляниях в Холодногорском сквере (ФОТО) 14.03 Власть Игорь Терехов: Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом счастье, любовь, достаток и взаимопонимание
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 