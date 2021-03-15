15.03.2021 11:33

От трех тысяч штрафа: экологи напоминают о запрете сжигания травы

В весенний период года сжигания камыша и травы СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обращается к общественности с просьбой быть экологически воспитанными и не допускать фактов сжигания сухой растительности.



С наступлением теплой погоды возрастает вероятность возникновения пожаров, особенно из-за сжигания сухой растительности.



Кроме того, выжигание стерни, сухой растительности всегда приводит к уничтожению мест гнездования птиц, мест пребывания и нахождения животных, всего видового состава животного и растительного мира. Многие животные, птицы погибают или вынуждены мигрировать в другие места, нарушая естественный баланс.

Ответственность за нарушение указанных норм действующего законодательства определена статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно: выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без разрешения органов государственного контроля в области охраны окружающей природной среды или с нарушением такого разрешения влечет наложение штрафа на виновных лиц.



Чтобы повлиять на сознание людей по бережного отношения к окружающей среде, от 17 апреля 2020 в Украине начал действовать закон № 556-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды".



Закон существенно повышает размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.



Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, - наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн до 6 тыс. 120 грн для граждан и 15 тыс. 300 до 21 тыс. 420 грн для должностных лиц.



Если те же действия совершены в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 6 тыс. 120 грн до 12 тыс. 240 грн.