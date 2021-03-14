14.03.2021 20:19

Игорь Терехов: Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом счастье, любовь, достаток и взаимопонимание

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поздравил жителей Холодногорского района с Масленицей.



//city.kharkov.ua

Праздник Масленицы для жителей района состоялся сегодня, 14 марта 2021 года, по пр. Славы, 5.

Участниками мероприятия стали около 500 харьковчан. С поздравлениями и пожеланиями мира, согласия и благополучия к жителям района обратился Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе проводить зиму и встретить весну. В народе говорят, что Масленица - это праздник блинов и веселья. Так пускай же этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом счастье, любовь, достаток и взаимопонимание. Желаю жителям района процветания, благополучия и мирного неба над головой. Хочу, чтобы вы с размахом отметили Масленицу и вдоволь повеселились!» - сказал Игорь Терехов.

Участники гуляний имели возможность попробовать блины, принять участие в конкурсах и викторинах, а также посмотреть выступления творческих коллективов района.