Главная Новости Власть Игорь Терехов: Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом счастье, любовь, достаток и взаимопонимание
14.03.2021  20:19   

Игорь Терехов: Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом счастье, любовь, достаток и взаимопонимание

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поздравил жителей Холодногорского района с Масленицей.


//city.kharkov.ua
Праздник Масленицы для жителей района состоялся сегодня, 14 марта 2021 года, по пр. Славы, 5.
 
Участниками мероприятия стали около 500  харьковчан. С поздравлениями и пожеланиями мира, согласия и благополучия к жителям района обратился Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. 
 
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе проводить зиму и встретить весну. В народе говорят, что Масленица - это праздник блинов и веселья. Так пускай же этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом счастье, любовь, достаток и взаимопонимание. Желаю жителям района процветания, благополучия и мирного неба над головой. Хочу, чтобы вы с размахом отметили Масленицу и вдоволь повеселились!» - сказал Игорь Терехов. 
 
Участники гуляний имели возможность попробовать блины, принять участие в конкурсах и викторинах, а также посмотреть выступления творческих коллективов района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, масленица, харьков, поздравления
 
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