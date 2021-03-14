14.03.2021 19:21

Игорь Терехов принял участие в праздничных гуляниях в сквере Сафарова (ФОТО)

На празднике харьковчане могли поучаствовать в конкурсах, спортивных соревнованиях, мастер-классах, посмотреть концерт с участием аматорских коллективов, а также угоститься блинами и чаем.



//city.kharkov.ua

На торжественном открытии праздника исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов пожелал жителям Харькова от души повеселиться, а также попросил прощения в Прощенное воскресенье.

«На этих гуляниях мы собрались с вами, чтобы проводить зиму и сказать весне: «Добро пожаловать!». Хочу вам пожелать прежде всего крепкого здоровья, счастья, благополучия, радостного настроения! Хочу, чтобы жителям района всегда сопутствовал успех! С праздником вас!» - сказал Игорь Терехов.

В рамках мероприятия местные детские и взрослые творческие коллективы выступили в сквере с праздничной шоу-программой.