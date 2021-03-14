Главная Новости Власть Игорь Терехов принял участие в праздничных гуляниях в сквере Сафарова (ФОТО)
14.03.2021  19:21   

Игорь Терехов принял участие в праздничных гуляниях в сквере Сафарова (ФОТО)

На празднике харьковчане могли поучаствовать в конкурсах, спортивных соревнованиях, мастер-классах, посмотреть концерт с участием аматорских коллективов, а также угоститься блинами и чаем.


//city.kharkov.ua
На торжественном открытии праздника исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов пожелал  жителям Харькова от души повеселиться, а также попросил прощения в Прощенное воскресенье.  
 
«На этих гуляниях мы собрались с вами,  чтобы проводить зиму и сказать весне: «Добро пожаловать!». Хочу вам пожелать прежде всего крепкого здоровья, счастья, благополучия, радостного настроения! Хочу, чтобы жителям района всегда сопутствовал успех! С праздником вас!» - сказал Игорь Терехов. 
 
В рамках мероприятия местные детские и взрослые творческие коллективы выступили в сквере с праздничной шоу-программой.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, масленица, харьков, праздник
 
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