Игорь Терехов поздравил жителей Новобаварского района с Масленицей (ФОТО)

Гуляния, посвященные празднику Масленицы, прошли сегодня, 14 марта, в парке им. Квитки-Основьяненко.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Атлантического циклона Klaus принесет осадки и дневное потепление. В ночь на субботу пройдет снег, сформируется временный снежный покров высотой 1-6 см. На дорогах гололедица.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
влажность:
давление:
ветер: