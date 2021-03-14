Главная Новости Власть Игорь Терехов поздравил жителей Новобаварского района с Масленицей (ФОТО)
14.03.2021  18:19   

Игорь Терехов поздравил жителей Новобаварского района с Масленицей (ФОТО)

Гуляния, посвященные празднику Масленицы, прошли сегодня, 14 марта, в парке им. Квитки-Основьяненко.


//city.kharkov.ua
Праздник посетил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Он поздравил жителей района  с приходом весны, пожелав им радости и отличного настроения. 
 
«Жители Новобаварского района много лет поддерживают городскую власть. Очень рад быть вместе с вами на празднике Масленицы и в Прощённое воскресенье. Простите меня за все! Желаю хорошо погулять и отпраздновать приход весны. Крепкого вам здоровья, счастья благополучия, удачи и успехов! Пусть на ваших лицах всегда будут улыбки!» - сказал Игорь Терехов. 
 
На  проводах зимы  гости праздника участвовали в познавательных и веселых конкурсах и мастер-классах, а местные хозяйки приглашали всех желающих угоститься блинами, которые они испекли по оригинальным рецептам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  терехов, масленица, харьков, праздник
 
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