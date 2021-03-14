14.03.2021 18:19

Игорь Терехов поздравил жителей Новобаварского района с Масленицей (ФОТО)

Гуляния, посвященные празднику Масленицы, прошли сегодня, 14 марта, в парке им. Квитки-Основьяненко.



//city.kharkov.ua

Праздник посетил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он поздравил жителей района с приходом весны, пожелав им радости и отличного настроения.

«Жители Новобаварского района много лет поддерживают городскую власть. Очень рад быть вместе с вами на празднике Масленицы и в Прощённое воскресенье. Простите меня за все! Желаю хорошо погулять и отпраздновать приход весны. Крепкого вам здоровья, счастья благополучия, удачи и успехов! Пусть на ваших лицах всегда будут улыбки!» - сказал Игорь Терехов.

На проводах зимы гости праздника участвовали в познавательных и веселых конкурсах и мастер-классах, а местные хозяйки приглашали всех желающих угоститься блинами, которые они испекли по оригинальным рецептам.