Главная Новости Власть Игорь Терехов поздравил жителей Слободского района с Масленицей (ФОТО)
14.03.2021  17:44   

Игорь Терехов поздравил жителей Слободского района с Масленицей (ФОТО)

Праздничное мероприятие, посвященное проводам зимы, прошло сегодня, 14 марта 2021 года, в парке Машиностроителей.


//city.kharkov.ua
Поздравить жителей района с этим праздником пришел исполняющий обязанности  Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Он посетил организованную районом интерактивную площадку, на которой гостей праздника ждали познавательные викторины и мастер-классы, веселые конкурсы, игры и традиционные угощения. 
 
«Мы с вами сегодня отмечаем приход весны и проводы зимы. Хочу, чтобы у всех вас было весеннее настроение. В скором будущем этот парк преобразится. Мы построим здесь огромную ледовую арену, где будут заниматься спортом наши дети. Здесь появится урбан-парк. Все это для того, чтобы наших детей забрать с улицы и привести в спорт. Это философия здорового образа жизни. Харьков всегда исповедовал эту философию», - сказал Игорь Терехов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, масленица, харьков, праздник
 
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