14.03.2021 17:44

Игорь Терехов поздравил жителей Слободского района с Масленицей (ФОТО)

Праздничное мероприятие, посвященное проводам зимы, прошло сегодня, 14 марта 2021 года, в парке Машиностроителей.



//city.kharkov.ua

Поздравить жителей района с этим праздником пришел исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он посетил организованную районом интерактивную площадку, на которой гостей праздника ждали познавательные викторины и мастер-классы, веселые конкурсы, игры и традиционные угощения.

«Мы с вами сегодня отмечаем приход весны и проводы зимы. Хочу, чтобы у всех вас было весеннее настроение. В скором будущем этот парк преобразится. Мы построим здесь огромную ледовую арену, где будут заниматься спортом наши дети. Здесь появится урбан-парк. Все это для того, чтобы наших детей забрать с улицы и привести в спорт. Это философия здорового образа жизни. Харьков всегда исповедовал эту философию», - сказал Игорь Терехов.