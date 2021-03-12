12.03.2021 16:12

Игорь Терехов встретился с представителями общественных организаций Харькова

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 12 марта 2021 года, провел встречу с представителями общественных организаций города.



//city.kharkov.ua

Во время мероприятия представители харьковских общественных организаций поднимали волнующие их проблемные вопросы, которые касались инклюзивного образования, противодействия насилию, гендерного равенства, обеспечения многодетных семей, предоставления необходимых услуг людям с инвалидностью и пр.

В частности, президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева предложила создать городской центр, который бы организовано предоставлял людям с инвалидностью услуги сопровождения. По ее словам, сейчас этим частично занимается Центр занятости (в форме общественных работ), однако подобные услуги должны предоставлять специально подготовленные специалисты. Игорь Терехов отметил, что понимает важность создания такого центра, поэтому дал поручение изучить возможные варианты финансирования этого проекта из городского бюджета.

Кроме того, Елена Шингарева предложила создать в структуре Департамента контроля горсовета отдел, который контролировал бы ситуацию доступности в Харькове. Она отметила, что с каждым годом пространство в Харькове становится более доступным, однако есть еще немало проблемных моментов, которые предстоит решить. По ее словам, проблемы чаще всего возникают с пешеходно-транспортной зоной.

«По городу много бордюрных камней высотой 20-30 см, из-за чего люди, которые перемещаются на колясках, не могут добраться до тех доступных мест, которых в городе достаточное количество. Это и районные администрации, и центры предоставления административных услуг, и «прозрачные офисы», и парки отдыха. Если бы в городе существовал механизм контроля доступности, с этой проблемой можно было бы справиться быстрее», - сказала Елена Шингарева.

Игорь Терехов отметил, что обязательно поддержит это предложение и совместно с представителями общественных организаций такой механизм контроля будет выработан.

Глава общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА» Юлия Ибрагим подняла вопрос о бесплатном проезде льготников, которые зарегистрированы в области, однако живут и работают в Харькове.

«Такие вопросы действительно возникают. Люди живут в городе Харькове, но прописаны в другом месте. Их дети учатся в харьковских школах, ходят в харьковские детские сады, за которые платит город. Поэтому я считаю справедливым направить в областную государственную администрацию обращение с просьбой выделить городу на эти нужды субвенцию. Я за конструктивный диалог. Вы знаете, что Харьков – единственный город, который сохранил абсолютно все льготы. И этот вопрос мы постараемся решить», - сказал Игорь Терехов.

Также секретарь горсовета подчеркнул, что подобные встречи будут проводиться регулярно, поскольку для городской власти важно понимать, какие проблемы волнуют горожан и как город может помочь в их решении.