11.03.2021 18:32

Игорь Терехов встретился с харьковчанами

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 11 марта 2021 года, провел в мэрии встречу с жителями Харькова.



//city.kharkov.ua

За помощью в разрешении различных коммунальных и жилищных вопросов к нему обратились около 30 человек. Большинство просьб харьковчан касались ремонта домов и внутриквартальных дорог, благоустройства придомовых территорий, оказания материальной помощи, содействия в решении жилищных вопросов и т.д.

В частности, по просьбам жильцов отремонтируют сети водоснабжения и водоотведения в подвале дома по адресу: ул. Зерновая, 53-в, выполнят ремонт мягкой кровли по ул. Танкопия, 12, ул. Познанской, 2 и пр. Льва Ландау, 241 и ряд других работ в жилом фонде. На следующий год запланировано оборудовать стадион по ул. Зерновой, 6/2, который находится напротив школы №68, а также детскую и спортивную площадки для футбола и баскетбола по пр. Московскому, 131-б.

После встречи Игорь Терехов отметил, что все проблемные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства обязательно будут изучены руководителями профильных департаментов и предприятий. Часть из них уже внесена в рабочие планы на этот год. Те же объекты, для ремонта которых требуется значительное финансирование, будут взяты в работу в следующем году.

Также часть просьб горожан касалась передачи жилых домов в коммунальную собственность города. В частности, с такой просьбой к секретарю горсовета обратились жильцы дома №9 по ул. Мирной, который сейчас находится на балансе ЧАО «Авиаконтроль». По словам председателя Администрации Шевченковского района Владимира Котковского, процесс передачи запущен, поскольку наружные и внутренние сети уже переданы на баланс обслуживающих компаний. Следующим шагом является утверждение совместно с жильцами единого тарифа, после чего процесс передачи дома будет завершен.

С просьбой оказать материальную помощь к Игорю Терехову обратилась Зоя Довбня - одинокая мать, воспитывающая ребенка с инвалидностью. Она рассказала, что ее 14-летний сын Богдан ранее получал необходимые лекарственные препараты с гормоном роста по государственной программе. Однако по неизвестным причинам сроки закупки этих медикаментов сдвинули, вследствие чего родители детей с подобным диагнозом вынуждены покупать их за свой счет (около 35 тыс. грн ежемесячно). По ее словам, с такой ситуацией родители сталкиваются ежегодно, поэтому она обратилась с просьбой рассмотреть этот вопрос на городском уровне. Игорь Терехов отметил, что закупка медикаментов требует времени, однако город выделит денежные средства на необходимые препараты. Эти лекарства будут находиться в резерве, и когда в следующий раз случится подобная задержка государственных закупок, больных ими обеспечат.