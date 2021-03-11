Харьков развивает сотрудничество с латвийским городом-побратимом Даугавпилс

Представители Харьковского городского совета 10 марта приняли участие в видеоконференции, посвященной побратимским отношениям между городами Украины и Латвии.
Всего в онлайн-мероприятии приняли участие 49 представителей из 12 городов и регионов Украины, 10 городов и органов местного самоуправления Латвии, а также Посол Украины в Латвии Александр Мищенко и Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.
Во время видеоконференции стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между городом Харьковом и городом Даугавпилс (Латвия) и возможные проекты для реализации между городами.
Напомним, что договор об установлении побратимских отношений между Харьковом и Даугавпилсом был подписан 23 августа 2008 года.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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