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11.03.2021  15:32   

Харьков развивает сотрудничество с латвийским городом-побратимом Даугавпилс

Представители Харьковского городского совета 10 марта приняли участие в видеоконференции, посвященной побратимским отношениям между городами Украины и Латвии.



Всего в онлайн-мероприятии приняли участие 49 представителей из 12 городов и регионов Украины, 10 городов и органов местного самоуправления Латвии, а также Посол Украины в Латвии Александр Мищенко и Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.

Во время видеоконференции стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между городом Харьковом и городом Даугавпилс (Латвия) и возможные проекты для реализации между городами.

Напомним, что договор об установлении побратимских отношений между Харьковом и Даугавпилсом был подписан 23 августа 2008 года.

Источник:   ХГС
 Тэги:  конференция, латвия, даугапилс
 
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