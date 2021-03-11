11.03.2021 15:32

Харьков развивает сотрудничество с латвийским городом-побратимом Даугавпилс

Представители Харьковского городского совета 10 марта приняли участие в видеоконференции, посвященной побратимским отношениям между городами Украины и Латвии.





Всего в онлайн-мероприятии приняли участие 49 представителей из 12 городов и регионов Украины, 10 городов и органов местного самоуправления Латвии, а также Посол Украины в Латвии Александр Мищенко и Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.



Во время видеоконференции стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между городом Харьковом и городом Даугавпилс (Латвия) и возможные проекты для реализации между городами.



Напомним, что договор об установлении побратимских отношений между Харьковом и Даугавпилсом был подписан 23 августа 2008 года.