Выдающиеся харьковчанки удостоены государственных наград

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами представительниц разных сфер деятельности по случаю Международного женского дня.
Соответствующий Указ №92/2021 размещен на сайте главы государства.
Так, «за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд» государственными наградами отмечены:
- орденом княгини Ольги III степени награждены: заместитель руководителя аппарата Харьковской облгосадминистрации - начальник управления Валентина Волик; ректор Национального фармацевтического университета Алла Котвицкая; заведующая кафедрой Национальной академии Национальной гвардии Украины Ирина Лисичкина; старшая медсестра отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона Медицинских сил ВСУ Лилия Туева; старший боевой медик роты механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ Людмила Забродина;
- почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины» присвоено директору Департамента социальной политики Харьковского городского совета Ларисе Болговой;
- почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины» присвоено старшему преподавателю Харьковской государственной академии дизайна и искусств Наталье Третьяковой.
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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