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10.03.2021  10:32   

Выдающиеся харьковчанки удостоены государственных наград

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами представительниц разных сфер деятельности по случаю Международного женского дня.

Выдающиеся харьковчанки удостоены государственных наград

Соответствующий Указ №92/2021 размещен на сайте главы государства.

Так, «за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд» государственными наградами отмечены:

- орденом княгини Ольги III степени награждены: заместитель руководителя аппарата Харьковской облгосадминистрации - начальник управления Валентина Волик; ректор Национального фармацевтического университета Алла Котвицкая; заведующая кафедрой Национальной академии Национальной гвардии Украины Ирина Лисичкина; старшая медсестра отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона Медицинских сил ВСУ Лилия Туева; старший боевой медик роты механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ Людмила Забродина;

- почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины» присвоено директору Департамента социальной политики Харьковского городского совета Ларисе Болговой;

- почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины» присвоено старшему преподавателю Харьковской государственной академии дизайна и искусств Наталье Третьяковой.

Источник:   ХГС
 Тэги:  указ, награждение, харьков
 
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