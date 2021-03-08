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08.03.2021  10:16   

Игорь Терехов поздравляет харьковчанок с 8 Марта

Поздравление исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с Международным женским днем


// city.kharkov.ua


Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с 8 Марта – праздником весны!

Сегодня прекрасный повод поблагодарить вас за красоту, которую вы приносите в этот мир, неиссякаемую женскую мудрость и доброту.

Та команда, которой я сейчас имею честь и гордость руководить, в основном состоит из вас - наши милые женщины. Уверен, что этой команде под силу всё – развивать наш успешный город, творить добро, учить детей, лечить больных, делать все возможное, чтобы Харьков расцветал так же, как сегодня расцветают улыбки на ваших лицах. Без вас в этой жизни ничего бы не было. Ради вас хочется становиться лучше, делать все возможное и невозможное, чтобы вам понравиться.

С праздником, наши дорогие, милые, любимые и родные женщины! Ваша поддержка и понимание вдохновляют мужчин на смелые поступки, волевые решения и плодотворную работу.

От всего сердца желаю вам весеннего настроения, цветов, улыбок! Пусть ваши мечты сбываются! Крепкого здоровья, благополучия и стабильности вам и вашим близким! Спасибо за ваше умение сделать каждый день светлым и счастливым.

С уважением, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, 8 марта
 
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