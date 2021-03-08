Игорь Терехов поздравляет харьковчанок с 8 Марта



Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с 8 Марта – праздником весны!



Сегодня прекрасный повод поблагодарить вас за красоту, которую вы приносите в этот мир, неиссякаемую женскую мудрость и доброту.



Та команда, которой я сейчас имею честь и гордость руководить, в основном состоит из вас - наши милые женщины. Уверен, что этой команде под силу всё – развивать наш успешный город, творить добро, учить детей, лечить больных, делать все возможное, чтобы Харьков расцветал так же, как сегодня расцветают улыбки на ваших лицах. Без вас в этой жизни ничего бы не было. Ради вас хочется становиться лучше, делать все возможное и невозможное, чтобы вам понравиться.



С праздником, наши дорогие, милые, любимые и родные женщины! Ваша поддержка и понимание вдохновляют мужчин на смелые поступки, волевые решения и плодотворную работу.



От всего сердца желаю вам весеннего настроения, цветов, улыбок! Пусть ваши мечты сбываются! Крепкого здоровья, благополучия и стабильности вам и вашим близким! Спасибо за ваше умение сделать каждый день светлым и счастливым.

С уважением, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов