05.03.2021 18:19

Игорь Терехов поздравил представительниц Основянского района с 8 Марта

Представительницам сфер медицины, образования и социальной защиты, которые работают в Основянском районе, вручили грамоты и благодарности.



//city.kharkov.ua

С наступающим Международным женским днем харьковчанок поздравил исполняющий обязаности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Дорогие женщины! Мне очень приятно сегодня быть среди вас. Для мужчин поздравлять вас, любимые женщины, с этим праздником весны - очень волнительный момент. Ведь женщина для каждого мужчины - надёжный тыл. Мы не представляем свою жизнь без вашей мудрости, красоты и тепла. Хочу вам пожелать, чтобы сбылись самые добрые и искренние пожелания, которые звучат в ваш адрес. Пусть на ваших лицах всегда сияет улыбка, а в душе царят гармония и спокойствие. Будьте счастливы и здоровы. С праздником!» - сказал Игорь Терехов.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и по случаю Международного женского дня секретарь горсовета вручил лучшим работницам учреждений и предприятий района Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы. Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.