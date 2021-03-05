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05.03.2021  18:19   

Игорь Терехов поздравил представительниц Основянского района с 8 Марта

Представительницам сфер медицины, образования и социальной защиты, которые работают в Основянском районе, вручили грамоты и благодарности.


//city.kharkov.ua
С наступающим Международным женским днем харьковчанок поздравил исполняющий обязаности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
«Дорогие женщины! Мне очень приятно сегодня быть среди вас. Для мужчин поздравлять вас, любимые женщины, с этим праздником весны - очень волнительный момент. Ведь женщина для каждого мужчины - надёжный тыл. Мы не представляем свою жизнь без вашей мудрости, красоты и тепла. Хочу вам пожелать, чтобы сбылись самые добрые и искренние пожелания, которые звучат в ваш адрес. Пусть на ваших лицах всегда сияет улыбка, а в душе царят гармония и спокойствие. Будьте счастливы и здоровы. С праздником!» - сказал Игорь Терехов.
 
За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и по случаю Международного женского дня секретарь горсовета вручил лучшим работницам учреждений и предприятий района Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы. Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 8 марта, харьков, поздравления
 
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