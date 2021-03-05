05.03.2021 15:58

Игорь Терехов в горсовете поздравил женщин с наступающим праздником (ФОТО)

Церемония награждения по случаю Международного женского дня прошла сегодня, 5 марта 2021 года, в малом зале Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

С наступающим праздником харьковчанок поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и по случаю Международного женского дня он вручил сотрудницам различных предприятий и учреждений Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы. Среди награжденных - представительницы патрульной полиции, пожарно-спасательной части, Службы по делам детей, судов, департаментов городского совета, преподаватели.

«Сегодня мы поздравляем тех, благодаря которым в наших домах тепло и уютно, кто работает не покладая рук и развивает наш город, патрулирует город днем и ночью, учит наших детей искусству и науке, работает в городском хозяйстве. Все мы – одна семья харьковчан, которая безумно любит свой город и хочет, чтобы он не стоял на месте, развивался, был комфортным, чтобы наши дети гордились Харьковом и жили в нем. Движение вперед возможно только благодаря вам, дорогие женщины. Желаю вам радости, улыбок, гармонии в душе и любви!» - сказал Игорь Терехов.