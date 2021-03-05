Главная Новости Власть Игорь Терехов в горсовете поздравил женщин с наступающим праздником (ФОТО)
05.03.2021  15:58   

Игорь Терехов в горсовете поздравил женщин с наступающим праздником (ФОТО)

Церемония награждения по случаю Международного женского дня прошла сегодня, 5 марта 2021 года, в малом зале Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
С наступающим праздником харьковчанок поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и по случаю Международного женского дня он вручил сотрудницам различных предприятий и учреждений Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы. Среди награжденных -  представительницы патрульной полиции, пожарно-спасательной части, Службы по делам детей, судов, департаментов городского совета, преподаватели.
 
«Сегодня мы поздравляем тех, благодаря которым в наших домах тепло и уютно, кто работает не покладая рук и развивает наш город, патрулирует город днем и ночью, учит наших детей искусству и науке, работает в городском хозяйстве. Все мы – одна семья харьковчан, которая безумно любит свой город и хочет, чтобы он не стоял на месте, развивался, был комфортным, чтобы наши дети гордились Харьковом и жили в нем. Движение вперед возможно только благодаря вам, дорогие женщины. Желаю вам радости, улыбок, гармонии в душе и любви!» - сказал Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  терехов, 8 марта, харьков, поздравления
 
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