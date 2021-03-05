Главная Новости Власть Игорь Терехов: Харьков всегда был моим домом, и я хочу сделать из него лучший город для жизни
05.03.2021  14:16   

Игорь Терехов: Харьков всегда был моим домом, и я хочу сделать из него лучший город для жизни

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал о планах работы интернет-изданию «Буквы».


//city.kharkov.ua
В интервью он отметил, что городская власть уделяет большое внимание решению жилищно-коммунальных проблем, развитию медицины и реализации крупных социальных, имиджевых проектов. 
 
«Была проблема на ХТС, и она уже решается. Я постоянно слежу за тем, чтобы все службы города качественно обеспечивали потребности харьковчан. В этом и вижу свою задачу: сохранить все достижения Харькова и динамично развивать город дальше. Во всех направлениях», - ответил журналистам Игорь Терехов.
 
По его словам, при этом важно создавать комфортную и красивую городскую среду.
 
«Говорить о том, что это не должен быть город лавочек и парков, хорошо сейчас, когда они есть. Есть сад Шевченко – красивейший. Есть скамейки, которые не разбиты. Но за всем этим нужен уход. Это ежедневная работа.
 
Мы, харьковчане, очень любим наш город. И любим его за то, что он стабильный, постоянно развивается. И темпы развития мы постоянно увеличиваем. Когда мы строили парк Горького с Геннадием Адольфовичем, я практически полтора года жил там, проводил совещания. Могу вам сказать, что тогда многие нас осуждали. Теперь хотим улучшить наш зоопарк», - сказал Игорь Терехов. 
 
Он подчеркнул, что Харьков - его дом, и стоит задача - сделать из него лучший город для жизни, работы и семьи. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, лучший город, харьков
 
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