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04.03.2021  21:45   

Игорь Терехов: Верьте в нас, мужчин, и мы оправдаем ваше доверие!

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся сегодня, 4 марта 2021 года, в Городском дворце детского и юношеского творчества.


//city.kharkov.ua
С наступающим праздником работниц предприятий и учреждений Московского района поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что Международный женский день - это один из самых радостных праздников в году, который дает старт весне, улыбкам и хорошему настроению.
 
«Очень рад поздравить вас с Восьмым Марта, дорогие женщины! Впервые в этот день с нами нет Геннадия Адольфовича Кернеса. Но команда, которую мы с ним создавали вместе и которую я сейчас возглавляю, состоит, в основном, из вас. Уверен, что вместе мы сделаем город Харьков еще лучше. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, крепких семей, веры в нас, мужчин, и мы оправдаем ваше доверие!» - сказал Игорь Терехов.
 
За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и по случаю Международного женского дня лучшим работницам сферы жилищно-коммунального хозяйства Московского района Игорь Терехов вручил Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.
 
После торжественной части перед собравшимися выступил лауреат международных конкурсов, участник вокальных телешоу Александр Кварта.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 8 марта, харьков, поздравления
 
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