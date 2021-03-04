Главная Новости Власть Игорь Терехов поздравил с 8 Марта сотрудниц «Турбоатома» (ФОТО)
04.03.2021  18:42   

Игорь Терехов поздравил с 8 Марта сотрудниц «Турбоатома» (ФОТО)

Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло сегодня, 4 марта, в актовом зале АО «Турбоатом».


//city.kharkov.ua
Сотрудниц предприятия поздравил исполняющй обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который вручил им Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.
 
«Поздравляю ваш коллектив с прошедшим днем рождения завода, а дорогих женщин - с наступающим праздником. Для нас, мужчин, дорогого стоит видеть улыбки на ваших лицах. Именно 8 марта начинается весна, расцветает природа, и у всех нас появляется праздничное настроение. Желаю всем харьковчанкам улыбок, душевного спокойствия, гармонии и больше радостных моментов в жизни. Хочу, чтобы вы всегда чувствовали поддержку, верили в своих мужчин, а они вас никогда не подводили. С наступающим праздником!» - сказал Игорь Терехов.
 
Генеральный директор АО «Турбоатом» Виктор Субботин также поздравил работниц предприятия и отметил, что завод развивается с планами на следующий, 2022-й, год.
 
«Поздравляю вас, наши дорогие женщины, с праздником весны, красоты и любви. На «Турбоатоме» - все спокойно. У нас есть перспективы на текущий год с хорошими планами на следующий, а это значит, что наши семьи будут социально защищены и обеспечены», - сказал Виктор Субботин.
 
После церемонии награждения в актовом зале прошел концерт, который подготовили сами сотрудники завода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 8 марта, харьков, поздравления, турбоатом
 
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