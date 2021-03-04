04.03.2021 18:42

Игорь Терехов поздравил с 8 Марта сотрудниц «Турбоатома» (ФОТО)

Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло сегодня, 4 марта, в актовом зале АО «Турбоатом».



//city.kharkov.ua

Сотрудниц предприятия поздравил исполняющй обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который вручил им Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.

«Поздравляю ваш коллектив с прошедшим днем рождения завода, а дорогих женщин - с наступающим праздником. Для нас, мужчин, дорогого стоит видеть улыбки на ваших лицах. Именно 8 марта начинается весна, расцветает природа, и у всех нас появляется праздничное настроение. Желаю всем харьковчанкам улыбок, душевного спокойствия, гармонии и больше радостных моментов в жизни. Хочу, чтобы вы всегда чувствовали поддержку, верили в своих мужчин, а они вас никогда не подводили. С наступающим праздником!» - сказал Игорь Терехов.

Генеральный директор АО «Турбоатом» Виктор Субботин также поздравил работниц предприятия и отметил, что завод развивается с планами на следующий, 2022-й, год.

«Поздравляю вас, наши дорогие женщины, с праздником весны, красоты и любви. На «Турбоатоме» - все спокойно. У нас есть перспективы на текущий год с хорошими планами на следующий, а это значит, что наши семьи будут социально защищены и обеспечены», - сказал Виктор Субботин.

После церемонии награждения в актовом зале прошел концерт, который подготовили сами сотрудники завода.