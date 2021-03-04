04.03.2021 17:28

2 гектара земли имеет право получить каждый украинец - теория и практика (ВИДЕО)

Скоро в Украине должен заработать рынок земли, направленный на дерегулирование в сфере землеустройства, а также передачу коммунальных земель общинам. Сейчас законодатели работают над разработкой эффективного механизма. Но, большинство украинцев беспокоит вопрос, который пока так и остается не решенным. По закону, в Украине каждый гражданин может бесплатно получить до 2 га земли. Причем в документе прописано, что гражданин сам может определять где именно хочет иметь участок. Работает ли этот закон на практике?

Фото: Latifundist

Теоретически каждый украинец имеет право на бесплатное владение двумя гектарами земли. И хотя непосредственно в таком праве местная власть не отказывает, говорят те, кто сталкивались с проблемой. На практике чиновники находят причины, чтобы не выделять участки бесплатно. Хотя по закону, чтобы получить землю, достаточно собрать документы и обратиться к местной власти.



Нужно заранее выбрать участок и принести графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка, в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, - согласование землепользователя. В случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства - документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении, а также взять копию паспорта и идентификационного номера.



На практике оказывается, что получить землю очень сложно, рассказывают граждане. Так, еще на этапе подготовки бумаг окажется, что разработка документации землеустройства обойдется в 30 тыс. грн. Очень часто местные власти заявляют, что участки уже "зарезервированы", например, участниками боевых действий. Или свободных гектаров вообще не осталось.



Стоит сказать честно, если вы сегодня хотите получить бесплатно 2 га земли - лучше откажитесь от этой идеи. Это требует или огромных усилий, или включение расходных коррупционных механизмов, или обжалование отказов в судах. Но суды могут затянуться на годы, а за это время землю отдадут кому-то другому.



Между тем, согласно действующим нормам законодательства, граждан Украины имеет право на бесплатное получение в право собственности, в зависимости от способа использования участка, такие площади земли:



Всего украинцам предусмотрено не более чем 2 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства, не более 0,12 гектара для ведения садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах - не более 0,25 гектара, в поселках - не более 0,15 гектара, в городах - не более 0,1 гектара. Не более 0,1 гектара для индивидуального дачного строительства, а для строительства индивидуальных гаражей - не более 0,01 гектара.



Но ввиду того, что уже в июле в Украине запустят рынок земли, постепенно цена каждого «квадрата» будет расти. По прогнозам, стоимость гектара будет колебаться в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Верховной Раде уверяют, что эта цифра увеличится. По мнению экспертов, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет более чем 5000 евро, а после 2026 года гектар будет стоить более 10000. И, несмотря на то, что на украинскую землю имеет право каждый гражданин, бесплатно она может добраться далеко не всем.