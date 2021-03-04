Скоро в Украине должен заработать рынок земли, направленный на дерегулирование в сфере землеустройства, а также передачу коммунальных земель общинам. Сейчас законодатели работают над разработкой эффективного механизма. Но, большинство украинцев беспокоит вопрос, который пока так и остается не решенным. По закону, в Украине каждый гражданин может бесплатно получить до 2 га земли. Причем в документе прописано, что гражданин сам может определять где именно хочет иметь участок. Работает ли этот закон на практике?
Фото: Latifundist
Теоретически каждый украинец имеет право на бесплатное владение двумя гектарами земли. И хотя непосредственно в таком праве местная власть не отказывает, говорят те, кто сталкивались с проблемой. На практике чиновники находят причины, чтобы не выделять участки бесплатно. Хотя по закону, чтобы получить землю, достаточно собрать документы и обратиться к местной власти.
Нужно заранее выбрать участок и принести графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка, в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, - согласование землепользователя. В случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства - документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении, а также взять копию паспорта и идентификационного номера.
На практике оказывается, что получить землю очень сложно, рассказывают граждане. Так, еще на этапе подготовки бумаг окажется, что разработка документации землеустройства обойдется в 30 тыс. грн. Очень часто местные власти заявляют, что участки уже "зарезервированы", например, участниками боевых действий. Или свободных гектаров вообще не осталось.
Стоит сказать честно, если вы сегодня хотите получить бесплатно 2 га земли - лучше откажитесь от этой идеи. Это требует или огромных усилий, или включение расходных коррупционных механизмов, или обжалование отказов в судах. Но суды могут затянуться на годы, а за это время землю отдадут кому-то другому.
Между тем, согласно действующим нормам законодательства, граждан Украины имеет право на бесплатное получение в право собственности, в зависимости от способа использования участка, такие площади земли:
Всего украинцам предусмотрено не более чем 2 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства, не более 0,12 гектара для ведения садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах - не более 0,25 гектара, в поселках - не более 0,15 гектара, в городах - не более 0,1 гектара. Не более 0,1 гектара для индивидуального дачного строительства, а для строительства индивидуальных гаражей - не более 0,01 гектара.
Но ввиду того, что уже в июле в Украине запустят рынок земли, постепенно цена каждого «квадрата» будет расти. По прогнозам, стоимость гектара будет колебаться в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Верховной Раде уверяют, что эта цифра увеличится. По мнению экспертов, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет более чем 5000 евро, а после 2026 года гектар будет стоить более 10000. И, несмотря на то, что на украинскую землю имеет право каждый гражданин, бесплатно она может добраться далеко не всем.
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
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