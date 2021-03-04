04.03.2021 16:11

Игорь Терехов поздравил женщин с наступающим праздником

Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся сегодня, 4 марта 2021 года, в Харьковском Дворце спорта.



//city.kharkov.ua

С наступающим праздником 8 Марта женщин поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Дорогие, милые, красивые женщины! Поздравляю вас с 8 Марта. Я рад, что этот день мы отмечаем неизменно и его не коснулись перемены. С этим праздником в наш город приходят весна и улыбки. Желаю вам гармонии. Верьте в себя и своих мужчин, а они обязательно оправдают ваши надежды. Крепкого здоровья и благополучия.

Сегодня с нами нет нашего мэра - Геннадия Кернеса, но его команда, основу которой составляете вы - прекрасные женщины - трудится и развивает город. Спасибо! Всегда будьте счастливы! С праздником!» - сказал Игорь Терехов.

В знак благодарности за труд и вклад в развитие города Харькова секретарь городского совета вручил представительницам разных профессий - медсестрам, дворовым рабочим, поварам, сотрудницам городских предприятий и учреждений - Почетные грамоты городского совета и Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета. С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

В честь праздника для жительниц Харькова выступили харьковские исполнители и народная артистка Украины Ирина Билык.