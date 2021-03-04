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04.03.2021  16:11   

Игорь Терехов поздравил женщин с наступающим праздником

Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся сегодня, 4 марта 2021 года, в Харьковском Дворце спорта.


//city.kharkov.ua
С наступающим праздником 8 Марта женщин поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. 
 
«Дорогие, милые, красивые женщины! Поздравляю вас с 8 Марта. Я рад, что этот день мы отмечаем неизменно и его не коснулись перемены. С этим праздником в наш город приходят весна и улыбки. Желаю вам гармонии. Верьте в себя и своих мужчин, а они обязательно оправдают ваши надежды. Крепкого здоровья и благополучия.
 
Сегодня с нами нет нашего мэра - Геннадия Кернеса, но его команда, основу которой составляете вы - прекрасные женщины - трудится и развивает город. Спасибо! Всегда будьте счастливы! С праздником!» - сказал Игорь Терехов. 
 
В знак благодарности за труд и вклад в развитие города Харькова секретарь городского совета вручил представительницам разных профессий - медсестрам, дворовым рабочим, поварам, сотрудницам городских предприятий и учреждений - Почетные грамоты городского совета и Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета. С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь. 
 
В честь праздника для жительниц Харькова выступили харьковские исполнители и народная артистка Украины Ирина Билык. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 8 марта, харьков, поздравления
 
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