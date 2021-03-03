Главная Новости Власть Игорь Терехов вручил харьковчанкам грамоты Минобразования и городского совета
03.03.2021  15:19   

Игорь Терехов вручил харьковчанкам грамоты Минобразования и городского совета

Вручены грамоты представительницам сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства и соцзащиты, которые живут и работают в Индустриальном районе.


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С  наступающим Международным женским днем харьковчанок поздравил исполняющий обязаности Харьковского городского головы.
 
«Дорогие женщины! Мне очень приятно быть сегодня среди вас, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта. Мы не представляем свою жизнь без женской мудрости, красоты и тепла. Пусть сбудутся самые добрые и искренние пожелания, которые звучат в ваш адрес. Пусть на лицах всегда сияет улыбка, а в душе царят гармония и спокойствие. Вместе с вами мы продолжим развивать и строить наш любимый город Харьков. Будьте счастливы и здоровы. С праздником!» - сказал Игорь Терехов.
 
Секретарь городского совета вручил Почетную грамоту Министерства образования и науки Украины заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №70 Ирине Козеке, Благодарности Министерства образования и науки Украины заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №119 Ирине Босой и учителю географии школы №168 Оксане Селевко.
 
Также представительницам сфер жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, ветеранских организаций, сотрудницам предприятий вручили Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы. С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 8 марта, харьков, поздравления
 
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