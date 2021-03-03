03.03.2021 15:19

Игорь Терехов вручил харьковчанкам грамоты Минобразования и городского совета

Вручены грамоты представительницам сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства и соцзащиты, которые живут и работают в Индустриальном районе.



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С наступающим Международным женским днем харьковчанок поздравил исполняющий обязаности Харьковского городского головы.

«Дорогие женщины! Мне очень приятно быть сегодня среди вас, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта. Мы не представляем свою жизнь без женской мудрости, красоты и тепла. Пусть сбудутся самые добрые и искренние пожелания, которые звучат в ваш адрес. Пусть на лицах всегда сияет улыбка, а в душе царят гармония и спокойствие. Вместе с вами мы продолжим развивать и строить наш любимый город Харьков. Будьте счастливы и здоровы. С праздником!» - сказал Игорь Терехов.

Секретарь городского совета вручил Почетную грамоту Министерства образования и науки Украины заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №70 Ирине Козеке, Благодарности Министерства образования и науки Украины заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №119 Ирине Босой и учителю географии школы №168 Оксане Селевко.

Также представительницам сфер жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, ветеранских организаций, сотрудницам предприятий вручили Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы. С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.