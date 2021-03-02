02.03.2021 20:43

Игорь Терехов: На 23 Августа не будет новостроя, пока на это не согласятся жители

Жители домов по ул. 23 Августа обратились в Харьковский городской совет с просьбой остановить строительство высотки в районе дома №56.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 2 марта 2021 года, провел встречу с ними и представителем фирмы-застройщика.

Как рассказали местные жители, на ул. 23 Августа, 56 находится административное здание (бывший детский сад), где ранее сдавали в аренду помещения. По проекту, застройщик планирует его перестроить и возвести там три соединенных между собой высотки 9, 12 и 17 этажей. Территория предполагаемого строительства давно ограждена забором.

Жители против строительства, так как расстояние от новостройки до дома №60 по ул. 23 Августа составит 24 м. Кроме того, проектом предусмотрен подземный двухъярусный паркинг, что может нанести вред инженерным сетям. Они сообщили, что недавно рядом с домом были незаконно снесены деревья, скорее всего для обустройства подъездных путей к стройплощадке.

Игорь Терехов сообщил, что у застройщика нет необходимых для строительства разрешительных документов. Он подчеркнул, что пока жители ближайших домов не дадут согласия, дом построен не будет.

«У вас нет на руках решений сессии, никаких разрешительных документов. Почему вы тогда решили строить новый 3-метровый забор? Чтобы дразнить людей? Или вы хотите спровоцировать конфликт? Не надо этого делать. Поэтому вы сегодня полностью остановите работы и будете говорить с людьми. Мы не позволим вам ничего там строить до тех пор, пока жители не согласятся на это. Если они скажут «да», вы получите все документы, а если «нет» – ни одного. И никакой политики в этом вопросе мы не допустим», - сказал секретарь горсовета в разговоре с представителем фирмы-застройщика.