02.03.2021 20:17

Игорь Терехов поздравил женщин Немышлянского района с Международным женским днем

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся сегодня, 2 марта 2021 года, в ДК «Металлист».



//city.kharkov.ua

С приближающимся праздником работниц и сотрудниц предприятий и учреждений района поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Наши дорогие, милые, родные женщины! Без ложной скромности хочу вам сказать, что 8 Марта – это самый любимый нами, мужчинами, праздник. Так позвольте от всех представителей сильного пола пожелать, чтобы на ваших лицах всегда были улыбки, а в душе расцветала весна», - сказал Игорь Терехов.

Он также отметил, что только благодаря бесконечному женскому терпению и мудрости мужчинам удается преодолевать самые сложные жизненные преграды. По его словам, ему не раз доводилось убеждаться в этом, поскольку большую часть команды, которая создавалась на протяжении 10 лет совместно с Геннадием Адольфовичем Кернесом и которую Игорь Терехов сегодня имеет честь возглавлять, составляют именно женщины.

«Дорогие женщины! Я уверен, что нам под силу любые задачи. Будем развивать наш любимый город вместе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и отличного настроения. С праздником!» - сказал Игорь Терехов.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и по случаю Международного женского дня секретарь горсовета вручил лучшим работницам учреждений и предприятий района Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.