02.03.2021 17:19

Игорь Терехов провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности

Горсовет потребовал остановить работу «Коксохима».



//city.kharkov.ua

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 2 марта 2021 года, рассмотрела вопрос, связанный с загрязнением воздуха коксовым заводом «Новомет» (бывший «Коксохим»).

Как отметил исполняющи обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, предприятие продолжает работать, нарушая требования действующего законодательства.

«Выбросы ужасные, люди не могут дышать. Это касается практически всех районов Харькова. Я часто бываю на встречах с горожанами, и все люди жалуются. По статистике, в ближайших к «Коксохиму» районах стали намного чаще фиксироваться онкологические заболевания. Ситуация катастрофическая. На заводе меняются собственники, руководители, которые уже два года обещают установить фильтрационные установки, но воз и ныне там. У городской власти нет полномочий прекратить работу предприятия. Поэтому сегодня мы принимаем решение обратиться в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с просьбой остановить деятельность «Коксохима», - сообщил Игорь Терехов.

Кроме того, по его словам, город не будет продлевать договор аренды земли с заводом, а также планирует прекратить его водоснабжение.

«Мы обязаны вынудить руководство установить фильтры. Да, это дорого, но другого выхода на сегодня нет. Только так мы сохраним жизни людей. Понимаю, что это также вопрос рабочих мест и занятости горожан, но такая безответственность, с которой мы столкнулись на заводе, просто недопустима», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, на сессии Харьковского городского совета, которая состоялась 24 февраля, были приняты обращения по ситуации с загрязнением воздуха коксовым заводом «Новомет» к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, Государственной экологической инспекции Украины и Харьковской областной прокуратуры.