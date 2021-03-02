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02.03.2021  16:11   

Игорь Терехов: В истории с «Коксохимом» пора ставить точку

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы прокомментировал ситуацию.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:
 
"В истории с «Коксохимом» пора ставить точку
 
Руководству и собственникам завода глубоко плевать не только на то, что дышать выбросами предприятия смертельно опасно. Им плевать и на собственные обещания исправить ситуацию. Завод ежедневно черным ядовитым дымом отравляет весь Харьков.  
 
У руководства предприятия было время и возможности решить вопрос по-хорошему. Но вместо интересов Харькова и харьковчан они выбрали деньги, которые им приносит производство.
 
Мы стучались во все инстанции, которые бы могли повлиять на ситуацию, били во все колокола, но в ответ - тишина. 
 
Сегодня я сделал последний шаг, сделать который позволяет законодательство. 
 
Я подписал обращение Харьковской комиссии по вопросам экологической и техногенной безопасности к соответствующей государственной КТЭБ с требованием запретить работу предприятия. Запретить до тех пор, пока его собственники не оборудуют «Коксохим» современными фильтрами.
 
Уверен, что государственная комиссия по вопросам  экологической и техногенной безопасности примет сторону харьковчан".
Тэги:  терехов, коксохим, харьков
 
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