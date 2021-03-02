02.03.2021 16:11

Игорь Терехов: В истории с «Коксохимом» пора ставить точку

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы прокомментировал ситуацию.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:

"В истории с «Коксохимом» пора ставить точку

Руководству и собственникам завода глубоко плевать не только на то, что дышать выбросами предприятия смертельно опасно. Им плевать и на собственные обещания исправить ситуацию. Завод ежедневно черным ядовитым дымом отравляет весь Харьков.

У руководства предприятия было время и возможности решить вопрос по-хорошему. Но вместо интересов Харькова и харьковчан они выбрали деньги, которые им приносит производство.

Мы стучались во все инстанции, которые бы могли повлиять на ситуацию, били во все колокола, но в ответ - тишина.

Сегодня я сделал последний шаг, сделать который позволяет законодательство.

Я подписал обращение Харьковской комиссии по вопросам экологической и техногенной безопасности к соответствующей государственной КТЭБ с требованием запретить работу предприятия. Запретить до тех пор, пока его собственники не оборудуют «Коксохим» современными фильтрами.

Уверен, что государственная комиссия по вопросам экологической и техногенной безопасности примет сторону харьковчан".