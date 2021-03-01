Главная Новости Власть Игорь Терехов встретился с руководством завода ХЭМЗ и жильцами его общежитий (ФОТО)
01.03.2021  21:24   

Игорь Терехов встретился с руководством завода ХЭМЗ и жильцами его общежитий (ФОТО)

Город хочет принять в коммунальную собственность несколько общежитий Харьковского электромеханического завода, которые предприятие уже много лет не передает на баланс города.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 1 марта 20 21 года, сообщил мчполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов на встрече с руководством завода и жильцами его общежитий.
 
Речь идет о жилых зданиях на ул. Маршала Батицкого, 22, 24, 35, ул. Академиков Ахиезеров, 28, 38, 34, 44, пер. Рубежанском, 12. Всего там проживает около 2 тыс. человек. Инициативная группа поднимала вопрос о передаче зданий на баланс города еще в 2015 году, но за это время так ничего и не решилось.
 
По словам первого заместителя - и. о. директора ХЭМЗ Андрея Рубанца, передача общежитий затрудняется некоторыми имущественными и юридическими коллизиями между Министерством экономического развития и торговли и Фондом государственного имущества Украины. Жильцы общежитий при этом обвинили руководство ХЭМЗ в нежелании передавать жилые помещения на баланс города и полном безучастии в содержании жилого фонда.
 
Как сообщил Игорь Терехов, городская власть сделает все возможное, чтобы ХЭМЗ наконец передал общежития в коммунальную собственность. Этот вопрос в ближайшие дни будет обсуждаться с руководством Фонда государственного имущества.
 
«Нужно разрешение ФГУ или Минэкономики, значит, будем с ними работать в этом направлении. Просто необходимо пройти эту рутинную процедуру и сделать это как можно скорее, ведь общежития нужно отремонтировать до начала следующего отопительного сезона. А там много работы - кровли, подъезды, лифты, места общего пользования, придомовая территория. Всем этим нужно заниматься», - отметил Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, общежития хэмз, харьков
 
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