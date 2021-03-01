Главная Новости Власть Игорь Терехов поздравил учителей Киевского района с 8 Марта (ФОТО)
01.03.2021  20:51   

Игорь Терехов поздравил учителей Киевского района с 8 Марта (ФОТО)

Праздник для работников образования Киевского района, посвященный Международному женскому дню, прошел сегодня, 1 марта 2021 года, в ДК «Металлист».


//city.kharkov.ua
Педагогов учебных учреждений поздравил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Лучшим учителям района он вручил награды - Благодарности Харьковского городского головы, а также Грамоты и Благодарности Министерства образования и науки Украины. 
 
«Восьмое Марта – это время, когда расцветают улыбки и играет душа, а все мужчины, полные эмоций и переживаний, стремятся поздравить лучшую половину нашего общества с этим великолепным праздником. Без вас в этой жизни ничего бы не было. Ради вас хочется становиться лучше, делать все возможное и невозможное, чтобы вам понравиться. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, улыбок, семейного благополучия, мира и спокойствия! С праздником, наши дорогие и милые женщины!» - сказал Игорь Терехов. 
 
Также он поблагодарил учителей за то, что на протяжении многих лет они преданно работают на благо родного Харькова. 
 
«Та команда, которую мы десятилетия создавали вместе с Геннадием Адольфовичем и которую сегодня я имею честь возглавлять, на 80% состоит из женщин. Именно благодаря вам город развивается, становится успешным и будет развиваться и в дальнейшем. Спасибо вам за это!» - сказал Игорь Терехов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 8 марта, харьков, поздравления учителей
 
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