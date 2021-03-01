01.03.2021 20:51

Игорь Терехов поздравил учителей Киевского района с 8 Марта (ФОТО)

Праздник для работников образования Киевского района, посвященный Международному женскому дню, прошел сегодня, 1 марта 2021 года, в ДК «Металлист».



//city.kharkov.ua

Педагогов учебных учреждений поздравил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Лучшим учителям района он вручил награды - Благодарности Харьковского городского головы, а также Грамоты и Благодарности Министерства образования и науки Украины.

«Восьмое Марта – это время, когда расцветают улыбки и играет душа, а все мужчины, полные эмоций и переживаний, стремятся поздравить лучшую половину нашего общества с этим великолепным праздником. Без вас в этой жизни ничего бы не было. Ради вас хочется становиться лучше, делать все возможное и невозможное, чтобы вам понравиться. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, улыбок, семейного благополучия, мира и спокойствия! С праздником, наши дорогие и милые женщины!» - сказал Игорь Терехов.

Также он поблагодарил учителей за то, что на протяжении многих лет они преданно работают на благо родного Харькова.

«Та команда, которую мы десятилетия создавали вместе с Геннадием Адольфовичем и которую сегодня я имею честь возглавлять, на 80% состоит из женщин. Именно благодаря вам город развивается, становится успешным и будет развиваться и в дальнейшем. Спасибо вам за это!» - сказал Игорь Терехов.