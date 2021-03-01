01.03.2021 17:49

Игорь Терехов: 14-летняя эпопея с недостроенным домом просто извела людей

Финальная точка в истории с многолетним незаконченным строительством жилого дома в районе пр. Героев Сталинграда, 163-167 должна быть поставлена как можно скорее.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 1 марта 2021 года, заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов на встрече с руководством и пайщиками жилищного кооператива, которые уже 14 лет не могут получить квартиры в ЖСК «Перспектива».

Как рассказала член инициативной группы Ксения Герасимова, строительство трехсекционного 16-этажного дома на 336 квартир продолжается с 2007 года. Почти все пайщики оплатили полную стоимость жилья в первых двух секциях, но квартир так и не получили: строителям якобы не хватило денег.

«Моя семья еще в те годы заплатила за 100 квадратных метров 70 тысяч долларов. То есть квартиры были очень недешевыми. Дом до сих пор не сдан, внятной информации от застройщика нет. Нам постоянно что-то обещают, но веры их словам уже нет», - отметила Ксения Герасимова.

Во время сегодняшней встречи застройщик пообещал закончить строительство в ближайшие два-три месяца, но члены инициативной группы подвергли сомнению очередное обещание. В связи с этим Игорь Терехов предложил создать рабочую группу, которая разберется в ситуации и установит реальное положение дел со строительством дома.

«Этот ЖСК, который собрал деньги с людей, 14 лет морочит им головы. По заверению застройщика, готовность стройки составляет 95%, но пайщики говорят, что это неправда. Поэтому мы создаем рабочую группу, чтобы проверить реальную степень готовности объекта и выяснить, какие нужно приложить усилия, чтобы дом был сдан и люди получили квартиры. Со стороны города все разрешительные документы были предоставлены, в чем задержка - непонятно. 14-летняя эпопея с этим строительством просто извела людей. Они уже думают над тем, чтобы создать новый кооператив и достроить дом. В общем, будем разбираться в ситуации. Мы выступаем на стороне людей», - подчеркнул Игорь Терехов.