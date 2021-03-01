01.03.2021 16:49

Президент подписал закон о помощи по частичной безработице на период карантина

Документ Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины «О занятости населения» по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» № 1212-IX.

Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно закону, который подписал Глава государства, помощь по частичной безработице может даваться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Кабинет министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.