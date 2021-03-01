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01.03.2021  16:49   

Президент подписал закон о помощи по частичной безработице на период карантина

Документ Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины «О занятости населения» по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» № 1212-IX.
 
Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.
 
Согласно закону, который подписал Глава государства, помощь по частичной безработице может даваться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.
 
Кабинет министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.
 
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  карантин, безработица, харьков
 
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