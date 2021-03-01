01.03.2021 16:19

Игорь Терехов поздравил с наступающим праздником женщин Слободского района

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся 1 марта 2021 года в ДК «Металлист» (ул. Плехановская, 77).



//city.kharkov.ua

С наступающим праздником работниц и сотрудниц предприятий и учреждений района поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он отметил, что очень приятно первый весенний день провести в такой милой женской компании, поскольку именно женщины являются главным стимулом в жизни для мужчин и вдохновляют их на добрые дела.

«Та команда, фундамент которой заложил Геннадий Адольфович Кернес и которой я сейчас имею честь и гордость руководить, в основном состоит из вас - наши милые женщины. Я уверен, что этой команде под силу всё – развивать наш успешный город Харьков, творить добро, учить детей, лечить наших горожан, делать все возможное, чтобы наш Харьков расцветал так же, как сегодня, в первый день весны, расцветают улыбки на ваших лицах. С праздником, наши дорогие, милые, любимые и родные женщины!» - сказал Игорь Терехов.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и по случаю Международного женского дня Игорь Терехов вручил лучшим работницам учреждений и предприятий района Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы. Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.

После торжественной части собравшимся показали мюзикл «Дон Жуан» в исполнении актеров Харьковского молодежного театра «Мадригал».