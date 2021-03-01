01.03.2021 11:20

Харьков получил статус Партнера Европейской недели местной демократии

Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы присудило городу Харькову статус Партнера Европейской недели местной демократии 2020 года.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, Бюро Конгресса местных и региональных властей СЕ дало высокую оценку уровню проведения Недели местной демократии в Харькове и решением от 12 февраля 2021 года присудило городу статус Партнера ЕНДМ. Соответствующий сертификат будет отправлен в Харьков.

26 февраля состоялось координационное онлайн-заседание Конгресса местных и региональных властей Совета Европы под председательством Генерального секретаря Конгресса Андреаса Кифера с целью подведения итогов общеевропейской акции «Европейская неделя местной демократии 2020» (ЕНМД), реализуемой под эгидой Совета Европы.



По словам Андреаса Кифера, Европейская неделя местной демократии является прекрасной возможностью напомнить о самых важных ценностях, стандартах и принципах, отраженных в Европейской хартии местного самоуправления, для демонстрации ее практического влияния на местный уровень. «Поэтому я убежден, что ЕНМД является крайне важным вкладом в развитие местной демократии, привлечение горожан к демократическим процессам в их громадах и построение доверия между избранными представителями местной власти и горожанами», - отметил Андреас Кифер.



В заседании приняли участие члены Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и более 70 представителей европейских городов-организаторов ЕНМД. Участники представили лучшие практики и обменялись опытом по организации мероприятий, направленных на продвижение демократии на местном уровне. Всего в течение 2020 года в рамках Европейской недели местной демократии 204 муниципалитета провели более 500 мероприятий.

Справка. Европейская неделя местной демократии - общеевропейская инициатива, основанная в 2007 году Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы с целью повышения уровня общественного участия в местных процессах в странах-членах Совета Европы. Каждые два года ЕНМД посвящается определенной теме, в 2019-2020 гг. мероприятия организовывались в рамках темы «Местная демократия: построение доверия».