С 1 марта в Украине вырастут пенсии: кому и на сколько

С понедельника, 1 марта, в Украине будут проиндексированы пенсии 8 миллионам украинцев.
Пенсионные выплаты в Украине увеличат на 11%. Минимальное повышение выплат составит 100 гривен, но в среднем пенсии вырастут на 308 гривен, сообщили в Министерстве социальной политики.
Увеличение пенсионных выплат в марте будет касаться граждан, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).
Для людей, которые имеют длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), минимальные пенсионные выплаты увеличат до 2 200 гривен.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. Однако, если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
Февраль прощается с нами теплой и дождливой погодой.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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