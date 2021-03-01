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01.03.2021  08:09   

С 1 марта в Украине вырастут пенсии: кому и на сколько

С понедельника, 1 марта, в Украине будут проиндексированы пенсии 8 миллионам украинцев.

Пенсионные выплаты в Украине увеличат на 11%. Минимальное повышение выплат составит 100 гривен, но в среднем пенсии вырастут на 308 гривен, сообщили в Министерстве социальной политики.

Увеличение пенсионных выплат в марте будет касаться граждан, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Для людей, которые имеют длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), минимальные пенсионные выплаты увеличат до 2 200 гривен.

Тэги:  пенсия, индексация
 
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