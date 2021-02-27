Главная Новости Власть Игорь Терехов: Ходил и буду ходить по дворам и общаться с людьми
27.02.2021  14:45   

Игорь Терехов: Ходил и буду ходить по дворам и общаться с людьми

Об этом на своей официальной странице в Фейсбук написал исполняющий обязанности Харьковского городского головы.


city.kharkov.ua
В частности он рассказал, почему начал подворовые обходы именно зимой:
 
"Что касается моих обходов: ходил и буду ходить по дворам и общаться с людьми. Во-первых, так можно получить реальную информацию о состоянии дел, а не приукрашенную чиновниками разных уровней. 
 
Во-вторых, намеренно начал эти обходы зимой. Сейчас, пока погода не дает проводить активные работы, можно сформировать списки первоочередных задач. Как только потеплеет - во многих дворах и подъездах начнутся комплексные ремонты. Кстати, в очередной раз убедился, что харьковчанам нравится идея именно комплексного подхода - с обновлением кровли, заменой окон, перекладкой внутридомовых дорог и тротуаров, озеленением и заменой сетей. 
Уже во второй половине весны увидим первые результаты зимних объездов!
 
Мы - вместе! Мы - харьковчане!", написал Игорь Терехов.
 
Тэги:  терехов, обходы дворов, харьков
 
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