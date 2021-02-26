26.02.2021 19:57

Игорь Терехов: Моя задача, чтобы Харьков работал без сбоев

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы разместил пост на своей странице в соцсети.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поделился постом на своей странице в Телеграмм:

"Моя задача, чтобы Харьков работал без сбоев. Моя задача, чтобы Харьков работал без сбоев. И эта работа каждодневная. Без выходных. Тратить время и давать оценку тому, что происходило на сессии, желания не было. Но послушал «экспертов» и вынужден сказать своё слово.

Харьковский городской совет вне политики. Повторяю уже не в первый раз. И это моя неизменная позиция. Мы работаем, мы развиваем Харьков. А не меряемся, у кого партия длиннее или толще. Политические войны - это удел Верховной Рады и уличных массовок. Напомню, в горсовете работают для харьковчан, для города, а не устраивают шоу в эфире. Силой аргумента, а не аргументом силы решаются спорные вопросы в Харькове.

Хоть правые, хоть левые – выясняйте отношения между собой вне стен городского совета. Желательно в присутствии полиции. Ведь за порядок у нас в стране, у нас в городе отвечают именно правоохранительные органы. И именно они должны были следить за соблюдением законности во время сессии.

У меня несколько вопросов к полиции. Откуда в сессионном зале взялась кучка из Нацкорпуса? Полиция, которая оцепила здание горсовета, не пускала порой депутатов городского совета, которые шли на сессию, не пускала журналистов, а вот бойцов Нацкорпуса пропустили беспрепятственно, как же так? Еще и маски на них не забыли одеть, чтобы никто их не узнал.

Панове из Национального корпуса, а вы зачем посетили сессию? Решили поработать на благо города и харьковчан, но забыли как это делается и по привычке пустили в ход кулаки? Выясняйте и бейтесь на ринге, а не превращайте сессионный зал в ристалище. Тут вам никто звания чемпиона не даст. Не наш профиль.

Я могу быть сто раз не согласен с депутатами, но это не значит, что они не имеют права на свою точку зрения.

Кому-то нравятся желтые цветочки, кому-то красные шарики. Но их выбрали харьковчане, это выбор нашего города и это факт. Мы уважаем людей труда, вне зависимости от их политических взглядов. Мы не уважаем политиков, если они вместо работы скандируют лозунги и устраивают драки.

Я уважаю закон. Законы государства, а не политиков. И у Харькова есть все возможности заставить Нацкорпус уважать законы Украины. Я не позволю Нацкорпусу так себя вести. Харьков не позволит.

А еще хочу дать один совет активистам из Нацкорпуса – взрослейте, учитесь создавать, а не разрушать. Если вы не в курсе, то сообщу - для того, чтобы сделать город успешным, комфортным и безопасным, нужно много работать.

Идите работайте. Поверьте, это пойдет на пользу всем."