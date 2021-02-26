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26.02.2021  20:19   

Игорь Терехов сообщил о создании контейнерных площадок в частном секторе

Площадки будут созданы для более удобного и эффективного сбора мусора.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил исполняющий обязанности Харьковского гороского головы Игорь Терехов на заседании родительского совета Новобаварского района, которое прошло в Харьковской специализированной школе №162.
 
«В частном секторе мусор вывозится два раза в неделю, но многим людям это доставляет неудобство. Я дал поручение подготовить специальные площадки и установить там контейнеры, равноудаленно от всех домов. Люди смогут выбрасывать мусор в любое время, а наши машины будут его вывозить. Эта схема коснется всех районов города», - отметил Игорь Терехов.
 
Также в частном секторе, по просьбам его жителей, будут устанавливаться детские и спортивные площадки.
 
«Сегодня на встрече с родителями поднимались разные вопросы - от транспортной инфраструктуры до жилищно-коммунального хозяйства, ремонта тротуаров и внутриквартальных дорог. Многие вопросы вошли в перечень работ, которые мы будем делать в этом году. Например, это реконструкция стадиона в школе №162 и спортплощадки в детсаде №143. Но уже составляем планы и на последующие годы, ни один вопрос не остается без внимания», - подчеркнул Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, частный сектор, харьков
 
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