24.02.2021 15:12

Игорь Терехов: Медицина в Харькове должна быть на высоком уровне

Городская власть уделяет максимальное внимание усовершенствованию сферы здравоохранения в Харькове.



Игорь Терехов: Медицина в Харькове должна быть на высоком уровне



Об этом сегодня, 24 февраля 2021 года, на сессии городского совета заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он отметил, что по его поручению представители профильных департаментов объехали все больницы и поликлиники города, чтобы понять, что и в каких медицинских учреждениях стоит улучшить.

«Мы хотим, чтобы медицина в городе была на высоком уровне. Для этого нужно все привести в порядок, сделать ремонты, оснастить больницы и поликлиники необходимым оборудованием, повысить квалификацию врачей, потому что появляются новые методы лечения», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также он напомнил, что город сейчас активно работает над созданием скорой муниципальной помощи.

«Скорая помощь в Харькове является областным предприятием, и руководят ею областные органы власти. Все знают, что вызвать скорую помощь сейчас очень трудно. Поэтому мы и хотим создать муниципальную скорую помощь. Нужны финансовые ресурсы, машины, логистика, колл-центры и так далее. Мы понимаем, что мы должны это сделать. Работаем над этим ежедневно и без пиара», - сказал Игорь Терехов.