24.02.2021 13:37

Игорь Терехов: Ни один предприниматель рынка Барабашово не пострадает

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов объяснил, что происходит на самом деле с землей так называемого рынка Барабашова.



// city.kharkov.ua

По информации руководителя департамента территориального контроля горсовета Алексея Калины, на сегодняшний день согласно судебных решений, имеющих законную силу, рынок Барабашово концерна АВЭК имеет долг в 14 миллионов гривен. Кроме того, в хозяйственных судах находятся дела на сумму около 30 миллионов гривен – это средства, которые не получены бюджетом за пользование землями коммунальной собственности.

Реальное положение дел с участками на рынке Барабашова показано на инфографике. Красным цветом выделены 39 гектаров участков, которые долгое время используются без документов. Они составляют 52% от общей площади рынка. Заштрихованы – участки с самовольными застройками. И голубым пунктиром указана запроектированная дорога.

«Сегодня 39 гектаров земли, на которых работают предприниматели, эксплуатируются концерном АВЭК незаконно. Это говорит о том, деньги не поступают в городской бюджет. Но деньги с предпринимателей взимаются», – отметил Игорь Терехов.

«Всех пугают, что город сейчас заберет землю, и выгонят предпринимателей. Официально, перед всеми заявляю: ни один предприниматель не пострадает. Городская земля переходит к подконтрольному всем депутатам коммунальному предприятию., которое четко согласует все тарифы, доведет их до каждого предпринимателя, организует правильную систему работы. Никаких поборов, никакой коррупции, которая сейчас там процветает, мы не допустим. Коммунальное предприятию, к которому перейдет земля, будет правильно работать с предпринимателями, соблюдать все пожарные и санитарные нормы. Для предпринимателей будет организованы нормальные торговые места, комфортное обслуживание, мусор будет вывозиться по договорам с нашим коммунальным предприятием. Вы представляете что там сейчас творится? Мы сегодня берем ответственность, что каждый предприниматель будет иметь нормальное торговое место и платить нормальные деньги в бюджет города. Честные, справедливые, все будет четко и легально», – сказал Игорь Терехов.



