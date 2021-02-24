24.02.2021 12:12

Горсовет обратился к Зеленскому по ситуации вокруг «Коксохима»

Харьковский городской совет сегодня, 24 февраля, на сессии принял обращения по ситуации с загрязнением воздуха коксовым заводом «Новомет» (бывший «Коксохим») к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, Государственной экологической инспекции Украины и Харьковской областной прокуратуры.





«Государственная экологическая инспекция в Харьковской области провела внеплановую проверку ООО «Коксовый завод «Новомет». Проверкой выявлены нарушения Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», а именно: осуществление предприятием хозяйственной деятельности при отсутствии соответствующего разрешительного документа, допущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и, как следствие, причинение вреда окружающей природной среде. Несмотря на вынесенное Госэкоинспекцией предписание об устранении выявленных нарушений, а также решение Харьковского окружного административного суда о временном приостановлении деятельности предприятия, «Новомет» продолжает незаконную деятельность до сих пор. Просим Вас взять ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха при осуществлении деятельности ООО «Коксовый завод «Новомет» под личный контроль и дать поручение соответствующим органам принять необходимые меры», - говорится в обращении.



Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов подчеркнул, что ситуация с «Коксохимом» давно вышла за все законные рамки.



«То, что творится с выбросами, которые производит коксовый завод, - просто немыслимо. Люди задыхаются и болеют, смог над городом стоит невероятный. Нас приближают к экологической катастрофе. У нас были неоднократные встречи с руководством завода, которое обещало установить фильтрационные установки, но так ничего и не сделало. Да, я за то, чтобы наши заводы работали. Но если предприятие травит харьковчан, как мы можем к этому относиться? Я готов идти в суды, чтобы остановить эту беду», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что 23 февраля в Харьковском горсовете состоялась встреча с инициативной группой харьковчан, посвященная ситуации вокруг коксового завода «Новомет» (бывший «Коксохим»).