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24.02.2021  11:45   

Горсовет просит правительство не допустить добычу газа в Жихаре

Обращение Харьковского городского совета касательно законности плановой деятельности, которая влияет на город Харьков, по обустройству ООО «Нефтегазразработка» Хорошевской площади было принято сегодня, 24 февраля, на сессии горсовета.

Горсовет просит правительство не допустить добычу газа в Жихаре

Депутаты обратились к Министру охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абромовскому и председателю Харьковской областной государственной администрации Айне Тимчук.

Как отметил на сессии секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, добыча газа в Жихаре может привести к негативным экологическим последствиям. 

«Я выезжал в Жихарь и пообещал людям, что мы там ничего не позволим добывать. Потому что то, каким образом там будут добывать сланцевый газ и другие ископаемые, может привести к экологической катастрофе для поселка», - сказал Игорь Терехов.

В обращении сообщается, что в Харьковский городской совет поступают многочисленные обращения жителей микрорайона Жихарь с просьбой дать правовую оценку ситуации, сложившейся вокруг плановой деятельности по обустройству ООО «Нефтегазразработка» Хорошевской площади - бурению, обустройству, подключению скважин №1, 2, бурению трех водных скважин для водоснабжения бурения скважин, строительству установки подготовки газа, газопровода от установки подготовки газа до газопровода по передаче товарной продукции, а также строительство газопровода. 

Поскольку рядом находятся населенные пункты - поселки Безлюдовка, Бабаи, Хорошево и микрорайон Жихарь города Харькова, нужно немедленного принять меры по недопущению чрезвычайной ситуации, которая может привести к тяжким последствиям.

«Урегулирование вопросов охраны окружающей среды и защиты интересов населения нуждаются в особо внимательном рассмотрении, поскольку плановая деятельность, которая влияет на город Харьков, по обустройству ООО «Нефтегазразработка» Хорошевской площади связана со значительными экологическими рисками: загрязнение подземных вод веществами, применяемыми при гидравлических разрывах, загрязняющими веществами, накопленными в подземных породах, загрязнение земель и поверхностных вод, больших объемов потребляемой воды, а также влияние на природный ландшафт. 

Среди прочего эта плановая деятельность безусловно приведет к загрязнению атмосферы технологическими и другими выбросами и возможного влияния на изменение климата в результате выброса парниковых газов; изъятию земельных ресурсов для размещения промышленных площадок и, как следствие, изменению ландшафтов территорий, прилегающих к районам добычи; изменению сейсмической активности и радиационного фона территории вследствие изменения геологических условий в районах добычи.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас, уважаемый Роман Романович, принять соответствующие меры по осуществлению государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства о рациональном использовании и охране природных ресурсов, недопущения осуществления любых работ, связанных с добычей газа или нефти, в связи с возможностью причинения вероятной экологической катастрофы», - сказано в обращении городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, добыча газа, жихарь, обращение, харьков
 
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