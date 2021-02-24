24.02.2021 11:45

Горсовет просит правительство не допустить добычу газа в Жихаре

Обращение Харьковского городского совета касательно законности плановой деятельности, которая влияет на город Харьков, по обустройству ООО «Нефтегазразработка» Хорошевской площади было принято сегодня, 24 февраля, на сессии горсовета.

Депутаты обратились к Министру охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абромовскому и председателю Харьковской областной государственной администрации Айне Тимчук.

Как отметил на сессии секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, добыча газа в Жихаре может привести к негативным экологическим последствиям.



«Я выезжал в Жихарь и пообещал людям, что мы там ничего не позволим добывать. Потому что то, каким образом там будут добывать сланцевый газ и другие ископаемые, может привести к экологической катастрофе для поселка», - сказал Игорь Терехов.

В обращении сообщается, что в Харьковский городской совет поступают многочисленные обращения жителей микрорайона Жихарь с просьбой дать правовую оценку ситуации, сложившейся вокруг плановой деятельности по обустройству ООО «Нефтегазразработка» Хорошевской площади - бурению, обустройству, подключению скважин №1, 2, бурению трех водных скважин для водоснабжения бурения скважин, строительству установки подготовки газа, газопровода от установки подготовки газа до газопровода по передаче товарной продукции, а также строительство газопровода.



Поскольку рядом находятся населенные пункты - поселки Безлюдовка, Бабаи, Хорошево и микрорайон Жихарь города Харькова, нужно немедленного принять меры по недопущению чрезвычайной ситуации, которая может привести к тяжким последствиям.

«Урегулирование вопросов охраны окружающей среды и защиты интересов населения нуждаются в особо внимательном рассмотрении, поскольку плановая деятельность, которая влияет на город Харьков, по обустройству ООО «Нефтегазразработка» Хорошевской площади связана со значительными экологическими рисками: загрязнение подземных вод веществами, применяемыми при гидравлических разрывах, загрязняющими веществами, накопленными в подземных породах, загрязнение земель и поверхностных вод, больших объемов потребляемой воды, а также влияние на природный ландшафт.

Среди прочего эта плановая деятельность безусловно приведет к загрязнению атмосферы технологическими и другими выбросами и возможного влияния на изменение климата в результате выброса парниковых газов; изъятию земельных ресурсов для размещения промышленных площадок и, как следствие, изменению ландшафтов территорий, прилегающих к районам добычи; изменению сейсмической активности и радиационного фона территории вследствие изменения геологических условий в районах добычи.



Учитывая вышеизложенное, просим Вас, уважаемый Роман Романович, принять соответствующие меры по осуществлению государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства о рациональном использовании и охране природных ресурсов, недопущения осуществления любых работ, связанных с добычей газа или нефти, в связи с возможностью причинения вероятной экологической катастрофы», - сказано в обращении городского совета.