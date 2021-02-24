24.02.2021 12:01

Сессия утвердила Положение о почетных гражданах города

Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова» было утверждено сегодня, 24 февраля, на сессии Харьковского городского совета.

Согласно документу, звание «Почетный гражданин города Харькова» присваивается один раз в жизни и является пожизненным. В исключительных случаях звание может быть присвоено посмертно гражданам, которые были избраны на пост Харьковского городского головы.



В числе оснований для присвоения звания - выдающиеся заслуги в области науки, техники, культуры, искусства, спорта, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, возрождения духовных ценностей, укрепления мира и международного сотрудничества, развития экономики и производства, градостроительства, охраны правопорядка и общественной безопасности, укрепления демократии и защиты прав человека и гражданина, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга, творческая и общественная деятельность.



Церемония вручения наград Почетного гражданина города Харькова проходит ежегодно, как правило, во время празднования Дня города. Почетным гражданам вручают удостоверение, диплом, нагрудный знак и его миниатюру. В Книгу Почетных граждан, которая хранится в Харьковском городском совете, вносится соответствующая запись. Почетным гражданам предоставляется ежемесячная городская стипендия. В случае смерти лица, удостоенного такого звания при жизни, стипендию выплачивают вдове (вдовцу) пожизненно. В случае принятия Харьковским городским советом решения о присвоении звания посмертно родственники стипендию не получают.



Отметим, что звание «Почетный гражданин города Харькова» - высшая награда территориальной громады города Харькова. Почетное звание было введено Городской думой Харькова в 1887 году. В течение следующих 27 лет это звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых - Владислав Франковский (доктор медицины, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886-1895 годах), известный врач-офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звания не присваивалось, однако с 1999 года традицию возобновили. На сегодня почетного звания удостоены более 120 харьковчан.