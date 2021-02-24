24.02.2021 11:21

Горсовет выделил средства на строительство метро, инсулин, ремонты дорог и школ

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.



// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 24 февраля, на сессии Харьковского горсовета.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, на 139,2 млн грн увеличились расходы на образование, в том числе на приобретение учебно-компьютерных комплексов, установку автоматической пожарной сигнализации, замену окон, ремонт кровли и капитальный ремонт учреждений образования.



На выплату компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, больным, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в посторонней помощи, дополнительно направлено 7,3 млн грн.



Также увеличены расходы на возмещение стоимости по льготным рецептам больным, страдающим инсулинозависимым типом сахарного диабета, в сумме 10 млн грн.



На разработку проектно-сметной документации и разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного сооружения «Ледовая арена» направлено 12,8 млн грн, на текущий ремонт учреждений культуры – 1,9 млн грн.



На подготовку участка под строительство третьей линии Харьковского метрополитена от станции «Метростроителей» до станции «Одесская» предусмотрено 15 млн грн.



Кроме того, как сообщила Татьяна Таукешева, за счет остатка средств займа увеличились расходы на реконструкцию Харьковского зоопарка на 523,5 млн грн, строительство и реконструкцию дорог – 326,9 млн грн, реконструкцию тепловых сетей – 106,8 млн грн, строительство троллейбусной линии и кабельных сетей в микрорайоне «Северная Салтовка» – 4,8 млн грн.