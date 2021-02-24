В Харьковском горсовете – новый депутат

Депутатом Харьковского городского совета 8-го созыва вместо Алексея Кучера стал Дмитрий Бутенко.
Дмитрий Бутенко стал депутатом Харьковского горсовета от "Слуги народа" вместо Алексея Кучера.
Причина – глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер по закону не может исполнять обязанности депутата.
Соответствующее решение Харьковской городской территориальной избирательной комиссии огласила сегодня, 24 февраля, на сессии горсовета председатель горизбиркома Ольга Мозговая.
Во время сессии городского совета Дмитрию Бутенко вручили удостоверение и значок депутата.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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