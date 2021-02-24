24.02.2021 10:24

В Харьковском горсовете – новый депутат

Депутатом Харьковского городского совета 8-го созыва вместо Алексея Кучера стал Дмитрий Бутенко.

Дмитрий Бутенко стал депутатом Харьковского горсовета от "Слуги народа" вместо Алексея Кучера.

Причина – глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер по закону не может исполнять обязанности депутата.

Соответствующее решение Харьковской городской территориальной избирательной комиссии огласила сегодня, 24 февраля, на сессии горсовета председатель горизбиркома Ольга Мозговая.

Во время сессии городского совета Дмитрию Бутенко вручили удостоверение и значок депутата.

Справка. Дмитрий Игоревич Бутенко - беспартийный, физическое лицо-предприниматель, выдвинут Харьковской областной организацией политической партии «Слуга народа». В январе 2021 года депутат горсовета Алексей Кучер досрочно сложил свои полномочия, поскольку был назначен на должность председателя Государственной регуляторной службы.