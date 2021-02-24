Главная Новости Власть Началась сессия Харьковского городского совета
24.02.2021  10:06   

Началась сессия Харьковского городского совета

Третья сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 24 февраля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют члены исполнительных органов городского совета, руководители районных администраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировались 80 депутатов. В повестку дня включено 64 вопроса  и «Разное».
 
Сессия транслируется на телеканале «Триолан», «7-м канале», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».
 
Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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