Началась сессия Харьковского городского совета

Третья сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 24 февраля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют члены исполнительных органов городского совета, руководители районных администраций, представители общественности и СМИ.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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