24 февраля состоится сессия городского совета

В среду пройдет третья сессия Харьковского горсовета 8-го созыва.
Третья сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 24 февраля в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Начало сессии в 10:00.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: