Главная Новости Власть 24 февраля состоится сессия городского совета
24.02.2021  08:04   

24 февраля состоится сессия городского совета

В среду пройдет третья сессия Харьковского горсовета 8-го созыва.


// city.kharkov.ua

Третья сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 24 февраля в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).

Начало сессии в 10:00.

В проекте повестки дня - 65 вопросов и «Разное».
Тэги:  сессия, горсовет, харьков, новый созыв, 9 декабря
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.02 Власть Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета 24.02 Власть Сессия утвердила Положение о почетных гражданах города 24.02 Власть Горсовет просит правительство не допустить добычу газа в Жихаре
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 