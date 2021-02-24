24 февраля состоится сессия городского совета

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 24 февраля Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 24 февраля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.